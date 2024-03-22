Захарян рассказал о несостоявшейся встрече с инсайдером Фабрицио Романо

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью «СЭ» ответил на вопрос об общении с известным итальянским инсайдером Фабрицио Романо.

— А Фабрицио Романо больше в личные сообщения не стучался?

— Мы общались еще пару раз. Должны были встретиться, но не сложилось.

— Он предложил?

— Да, он хотел в Милане встретиться.

— Спродюсировать трансфер куда-нибудь выше?

— Подождите, я еще только перешел в «Реал Сосьедад», мне все нравится. У меня еще много лет контракта.

20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.