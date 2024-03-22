Захарян объяснил, как Смолов помог ему при адаптации в «Реал Сосьедад»

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о помощи нападающего «Динамо» Федора Смолова в адаптации.

— Смолов говорил, что попросил Браиса Мендеса помочь тебе с адаптацией. Помог?

— Да! В первый день, когда я приехал, Браис сразу сказал мне про Федю. Да и в целом все ребята очень адекватные, доброжелательные. Меня здорово приняли. Легко нашел общий язык со всеми. С этим проблем не было.

20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.