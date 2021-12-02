«Ювентус» и «МЮ» заинтересованы в покупке Дембеле
22:05
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в покупке нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Football Italia.
По данным источника, «МЮ» давно хочет видеть француза у себя в команде. В 2020 году англичане предпринимали попытки арендовать форварда. «Ювентус» следит за ситуацией вокруг игрока.
Ранее руководство «Барселоны» сообщило о ходе переговоров с 24-летним футболистом.
Из-за трамы Дембеле провел всего три матча за команду. Его контракт истекает летом 2022 года.
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