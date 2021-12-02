Де Йонг и тер Штеген могут в январе покинуть «Барселону»
21:32
Руководство «Барселоны» думает над тем, кого продать в ближайшее трансферное окно, утверждает Cadena SER.
По данным источника, в списке футболистов на продажу значатся: Клеман Лангле, Серджино Дест, Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген и Френки де Йонг.
Каталонцам необходимо расстаться с кем-то из игроков, чтобы выручить деньги на новых футболистов.
«Барселона» располагается на седьмом месте в турнире, набрав 23 очка в лал иге.
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