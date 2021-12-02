Де Йонг и тер Штеген могут в январе покинуть «Барселону»

Руководство «Барселоны» думает над тем, кого продать в ближайшее трансферное окно, утверждает Cadena SER.

По данным источника, в списке футболистов на продажу значатся: Клеман Лангле, Серджино Дест, Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген и Френки де Йонг.

Каталонцам необходимо расстаться с кем-то из игроков, чтобы выручить деньги на новых футболистов.

«Барселона» располагается на седьмом месте в турнире, набрав 23 очка в лал иге.