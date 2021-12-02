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Лапорта рассказал о ходе переговоров с Дембеле о новом контракте

16:53
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах с полузащитником Усманом Дембеле по поводу продления его контракта.

«Со стороны клуба процесс идет медленнее, чем хотелось бы, но мы над этим работаем, сохраняем боевой настрой. Это очень важно, он может стать основным игроком команды, если удастся продлить его контракт», — цитирует Лапорту Cope.

Ранее сообщалось, что в 24-летнем французе заинтересован «Ньюкасл».

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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