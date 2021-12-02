«Леванте» разгромил «Уракан Мелилью» со счетом 8:0 в Кубке Испании

В матче 1/64 финала Кубка Испании «Леванте» победил «Уракан Мелилью» (8:0).

Хет-трик сделал Алекс Блеса, по дублю в активе Роберто Сольдадо и Даниэля Гомеса Алькона. Еще один мяч забил Микаэль Мальса.

Соперник «Леванте» станет известен после жеребьевки. В следующий раунд также прошли «Осасуна», «Лас Пальмас» и «Эйбар».

Кубок Испании

1/64 финала

«Уракан Мелилья» — «Леванте» — 0:8 (0:4)

Голы: Сольдадо, 2, 22, Блеса, 29, 30, 63, Мальса, 51, Гомес Алькон, 52, 58

«Велес» — «Лас-Пальмас» — 2:3 (2:2)

«Герника» — «Эйбар» — 1:2 (0:1)

«Сан Агустин дель Гуадаликс» — «Осасуна» — 0:4 (0:0)