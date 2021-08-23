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Юмтити отказался уходить из «Барселоны»

22:08
Самюэль Юмтити. Фото Instagram
Самюэль Юмтити. Фото Instagram
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«Барселона» была готов бесплатно отпустить защитника Самюэля Юмтити. Однако француз отверг все имеющиеся предложения от других клубов. 27-летний защитник не собирается расторгать контракт с сине-гранатовыми, сообщает Marca.

В прошедшем сезоне Самюэль Юмтити принял участие в тринадцати матчах испанской примеры 2020/21, в которых получил одну желтую карточку.

Юмтити перешел в «Барселону» 14 июля 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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