Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Новичок «Эльче» Маскарель отклонил выгодное предложение «Зенита»

21:44
Омар Маскарель. Фото Twitter
Омар Маскарель. Фото Twitter
Теги:

Новичок «Эльче» Омар Маскарель отклонил выгодное предложение «Зенита», утверждает fichajes.net.

28-летний полузащитник перешел в испанский клуб на правах свободного агента. «Шальке-04» после вылета во вторую бундеслигу отпустил игрока бесплатно.

«Эльче» смог убедить Омара подписать контракт за счет интересного проекта и желания самого футболиста вернуться в Испанию, хотя он получал выгодное в финансовом плане предложение от «Зенита».

Ранее интерес к игроку также проявлял другой российский клуб — «Локомотив».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия проиграла Бельгии на тай-брейке на женском чемпионате Европы
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Паралимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд