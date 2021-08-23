Новичок «Эльче» Маскарель отклонил выгодное предложение «Зенита»
21:44
Новичок «Эльче» Омар Маскарель отклонил выгодное предложение «Зенита», утверждает fichajes.net.
28-летний полузащитник перешел в испанский клуб на правах свободного агента. «Шальке-04» после вылета во вторую бундеслигу отпустил игрока бесплатно.
«Эльче» смог убедить Омара подписать контракт за счет интересного проекта и желания самого футболиста вернуться в Испанию, хотя он получал выгодное в финансовом плане предложение от «Зенита».
Ранее интерес к игроку также проявлял другой российский клуб — «Локомотив».
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