Новичок «Эльче» Маскарель отклонил выгодное предложение «Зенита»

Новичок «Эльче» Омар Маскарель отклонил выгодное предложение «Зенита», утверждает fichajes.net.

28-летний полузащитник перешел в испанский клуб на правах свободного агента. «Шальке-04» после вылета во вторую бундеслигу отпустил игрока бесплатно.

«Эльче» смог убедить Омара подписать контракт за счет интересного проекта и желания самого футболиста вернуться в Испанию, хотя он получал выгодное в финансовом плане предложение от «Зенита».

Ранее интерес к игроку также проявлял другой российский клуб — «Локомотив».