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«Бетис» подписал контракт с защитником «Лацио» Луисом Фелипе

Алексей Еремин
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«Бетис» подписал контракт с защитником «Лацио» Луисом Фелипе, информирует пресс-служба испанского клуба. Соглашение севильской команды с игроком рассчитано до конца 2027 года.
В июне текущего года 25-летний итальянский защитник дебютировал за национальную сборную.

В прошедшем сезоне Фелипе провел 40 матчей за «Лацио» во всех турнирах. Римский клуб занял 5-е место в серии А, набрав 64 очка в 38 турах.

Источник: https://en.realbetisbalompie.es/news/latest_news/luiz-felipe-is-now-a-green-and-white-27817
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