«Бетис» подписал контракт с защитником «Лацио» Луисом Фелипе

«Бетис» подписал контракт с защитником «Лацио» Луисом Фелипе, информирует пресс-служба испанского клуба. Соглашение севильской команды с игроком рассчитано до конца 2027 года.

В июне текущего года 25-летний итальянский защитник дебютировал за национальную сборную.