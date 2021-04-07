«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком»
«Реал Сосьедад» в матче 29-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Атлетиком» со счетом 1:1.
На гол Асьера Вильялибре хозяева ответили точным ударом Роберто Лопес.
После этого матча «Реал Сосьедад» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 36 очками — на 10-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
29-й тур
«Реал Сосьедад» — «Атлетик» — 1:1 (0:0)
Голы: Вильялибре, 85 (0:1). Роберто Лопес, 89 (1:1).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо (Горосабель, 62), Ле Норман, Айен Муньос (Монреаль, 33), Субельдия, Гевара, Субименди, Фернандес (Порту, 70), Оярсабаль (Янузай, 62), Исак (Роберто Лопес, 70), Барренечеа.
«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Капа, 46), Берчиче (Баленсиага, 50), Иньиго Мартинес, Альварес (Нуньес, 14), Рауль Гарсия (Лекуэ, 69), Дани Гарсия, Венседор, Икер Муниаин (Вильялибре, 69), Иньяки Уильямс, Беренгер.
Предупреждения: Айен Муньос, 12. Дани Гарсия, 22. Субельдия, 38. Субименди, 84.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
7 апреля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
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