Второй кандидат на президентский пост в «Барселоне» снялся с избирательной гонки

Кандидат на пост президента «Барселоны» снял свою кандидатуру с борьбы за данную должность. Аугусто Бенедито заявил, что он не сможет собрать необходимые 2 257 подписей до конца 11 января 2021 года для того, чтобы быть выдвинутым на должность, сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, Бенедито стал вторым кандидатом, который досрочно покинул гонку, следом за театральным режиссером Пере Риерой.

В декабре Бенедито наряду с другими кандидатами рассказывал о своих планах в случае победы на выборах президента «Барселоны». Он заявил, что намерен снести нынешний домашний стадион команды «Камп Ноу» и построить новую арену либо на его месте, либо в пригороде столицы Каталонии.