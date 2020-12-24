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Вратарь «Шахтера» заказал сухарики и ждет пиво от Месси

Андрей Пятов. Фото Footboom.
Андрей Пятов. Фото Footboom.
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Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он стоит возле барной стойки.

«Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси, — написал Пятов в Instagram. — Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере».

Ранее сообщалось, что копания Budweiser вышлет пиво каждому вратарю, пропускавшему от Лионеля Месси в клубных турнирах — по бутылке за гол. Пятов, соответственно, должен получить три бутылки — столько раз ему забил игрок «Барселоны».

Всего бутылки получат 160 вратарей. Ранее аргентинский нападающий побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В активе знаменитого бразильца 643 гола за «Сантос».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CJLu12CpyT_/

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