Вратарь «Шахтера» заказал сухарики и ждет пиво от Месси
Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он стоит возле барной стойки.
«Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси, — написал Пятов в Instagram. — Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере».
Ранее сообщалось, что копания Budweiser вышлет пиво каждому вратарю, пропускавшему от Лионеля Месси в клубных турнирах — по бутылке за гол. Пятов, соответственно, должен получить три бутылки — столько раз ему забил игрок «Барселоны».
Всего бутылки получат 160 вратарей. Ранее аргентинский нападающий побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В активе знаменитого бразильца 643 гола за «Сантос».
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