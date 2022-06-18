Витсель близок к переходу в «Атлетико»

Бывший полузащитник «Зенита» и дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель близок к переходу в «Атлетико», сообщает RTBF Sport.

33-летний бельгиец в ближайшее время может подписать контракт с испанской команды. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны клубов английской премьер-лиги и французского «Марселя».

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.