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Сегодня, 18:45

Витсель близок к переходу в «Атлетико»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель близок к переходу в «Атлетико», сообщает RTBF Sport.

33-летний бельгиец в ближайшее время может подписать контракт с испанской команды. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны клубов английской премьер-лиги и французского «Марселя».

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
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