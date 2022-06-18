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Сегодня, 16:38

Усман Дембеле заявил болельщику, что остается в «Барселоне»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле сказал, что останется в каталонском клубе.

25-летний футболист на вопрос одного из болельщиков, останется ли он в «Барселоне», сказал: «Да». Видео с ответом игрока попало в сеть.

Он также заявил, что разговоры по поводу возможного перехода в «Челси» являются слухами.

Сообщалось, что игрок в качестве свободного агента может перейти в лондонский клуб

В сезоне-2021/22 французский форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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Усман Дембеле

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