Винисиус пропустит матч с «Райо Вальекано», несмотря на отмену дисквалификации.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч против «Райо Вальекано» в 36-м туре испанской ла лиги, сообщает The Athletic.
22-летний бразилец получил красную карточку в игре против «Валенсии» (0:1) в 35-м туре, но после этого Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании отменил дисквалификацию игрока.
Несмотря на это, Винисиус все равно не сыграет против «Райо Вальекано» из-за дискомфорта в колене. Он может пропустить и игру 37-го тура против «Севильи».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|
2
|Атлетико
|35
|22
|6
|7
|63-27
|72
|
3
|Реал
|35
|22
|5
|8
|70-33
|71
|
4
|Р. Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|
5
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|
6
|Бетис
|35
|16
|8
|11
|43-38
|56
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|
9
|Севилья
|35
|13
|9
|13
|44-49
|48
|
10
|Осасуна
|35
|13
|8
|14
|32-39
|47
|
11
|Р. Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Валенсия
|35
|11
|7
|17
|39-41
|40
|
14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|
15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|
16
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|
20
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|20:30
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|23.05
|20:30
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|1 : 0
|23.05
|23:00
|
Вальядолид – Барселона
|3 : 1
|24.05
|20:30
|
Эльче – Севилья
|- : -
|24.05
|20:30
|
Реал – Р. Вальекано
|- : -
|24.05
|20:30
|
Вильярреал – Кадис
|- : -
|24.05
|23:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|24.05
|23:00
|
Эспаньол – Атлетико
|- : -
|25.05
|20:30
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|25.05
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|21
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|30
|2
|4
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