Винисиус пропустит матч с «Райо Вальекано», несмотря на отмену дисквалификации.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч против «Райо Вальекано» в 36-м туре испанской ла лиги, сообщает The Athletic.

22-летний бразилец получил красную карточку в игре против «Валенсии» (0:1) в 35-м туре, но после этого Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании отменил дисквалификацию игрока.

Несмотря на это, Винисиус все равно не сыграет против «Райо Вальекано» из-за дискомфорта в колене. Он может пропустить и игру 37-го тура против «Севильи».