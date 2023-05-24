Альба покинет «Барселону» в конце сезона

Защитник «Барселоны» Жорди Альба покинет команду в конце сезона, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Официальное объявление об уходе 34-летнего защитника ожидается в ближайшее время.

Испанец является воспитанником «Барселоны». В 2012 году Альба вернулся в клуб из «Валенсии». Он провел 458 матчей за каталонцев, забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.