Винисиус может восстановиться к матчам за Суперкубок Испании в январе

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может успеть восстановиться к матчам за Суперкубок Испании, сообщает ESPN.

Отмечается, что медицинский штаб считает бразильца практически здоровым — восстановление проходит с опережением графика.

Суперкубок Испании пройдет с 10 по 14 января 2024-го в Саудовской Аравии. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Атлетико».

В ноябре Винисиусу диагностировали разрыв мышцы бедра. Он получил травму в матче за сборную Бразилии против Колумбии (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Сообщалось, что он выбыл из строя на срок около 2,5 месяца.