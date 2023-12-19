Ферлан Менди выбыл на 10 дней из-за травмы

Защитник «Реала» Ферлан Менди не поможет команде в матче с «Алавесом». Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай, француз выбыл на 10 дней из-за травмы.

Также матч 18-го тура пропустит Дани Карвахаль. «Реал» сыграет на выезде с «Алавесом» 21 декабря.

Ранее разрыв крестообразных связок колена получил защитник Давид Алаба.