Хави признался, что иногда ему неприятно быть тренером «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что иногда неприятно быть тренером каталонского клуба. 43-летний специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.

«Я верю в то, чем занимаюсь. Я самый ответственный и позитивный человек. Я думаю, что мы можем провести отличный сезон. Иногда может быть неприятно быть тренером «Барселоны», но если ты хочешь стать элитным тренером, тебе придется смириться с этим», — цитирует Хави Barca Universal.

После 17 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 35 очков. Контракт Хави рассчитан до середины 2025 года.