«Атлетико» хочет подписать защитника «Сельты» Галана

Защитник «Сельты» Хави Галан может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Marca.

По информации издания, переговоры между клубами близки к завершению. «Сельта» хочет получить не менее 12 миллионов евро за игрока.

«Атлетико» планирует подписать Галана до начала предсезонной подготовки.

В сезоне-2022/23 28-летний испанец сыграл 40 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.