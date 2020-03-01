«Вильярреал» проиграл «Атлетику» не смог догнать «Валенсию» Черышева

«Атлетик» обыграл «Вильярреал» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Поражение не позволило «Вильярреалу» догнать идущую седьмой в таблице «Валенсию», за которую выступает россиянин Денис Черышев.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

«Атлетик» — «Вильярреал» — 1:0 (0:0)

Гол: Рауль Гарсия, 56 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Иньяки Уильямс, 66 (вратарь)

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Икер Муниаин (Сансет, 73), Ибаи Гомес (Иньяки Уильямс, 52), Кордоба (Нуньес, 82).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Чиквуэзе, 67), Иборра (Замбо, 58), Тригерос, Пако Алькасер, Х.Морено, Онтиверос (Мойсес Гомес, 75).

Предупреждения: Касорла, 21. Берчиче, 21. Капа, 43. Пау Торрес, 54. Иборра, 55. Кордоба, 62. Замбо, 63. Х.Морено, 65. Чиквуэзе, 77. Весга, 85. Рауль Гарсия, 90+2. Нуньес, 90+3.

Судья: Медье Хименес.

1 марта. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».