«Вильярреал» и «Атлетико» голов не забили

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Мадридцы набрали 26 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Вильярреала» 19 очков, клуб занимает 12-е место.

Чемпионат Испании. Лига 1

16-й тур

«Вильярреал» — «Атлетико» — 0:0

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра (Морланес, 73), Мойсес Гомес (Токо-Экамби, 68), Тригерос, Замбо, Морено, Чиквуэзе.

«Атлетико»: Облак, Ариас (Триппьер, 80), Фелипе, Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль, Эррера (Льоренте, 84), Партей (Витоло, 59), Мората, Жоау Феликс.

Предупреждения: Мората, 15. Замбо, 38. Тригерос, 74.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

6 декабря. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».