Видаль бесплатно уйдет из «Барселоны»

Полузащитник Артуро Видаль покинет «Барселону». Каталонский клуб согласен разорвать контракт с 33-летним чилийцем и отпустить его бесплатно, сообщает AS.

У Видаля действует еще год по контракту, но «Барса» не будет препятствовать его уходу.

Хавбек подпишет с «Интером» контракт на 2 года с возможностью продления еще на один год, а зарплата игрока составит 6 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2019/20 Видаль провел за «Барселону» 43 матча, на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.