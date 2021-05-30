Вайналдум в ближайшее время пройдет медосмотр для «Барселоны»
16:35
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум пройдет медосмотр для перехода в «Барселону» до старта чемпионата Европы, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо 30 мая.
По информации источника, 30-летний голландец согласовал все условия для перехода в испанский клуб, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.
В сезоне-2020/21 30-летний голландец провел 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1398983038789468160
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