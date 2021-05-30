«Барселона» предложила «Ливерпулю» бесплатно вернуть Коутиньо

«Барселона» предложила «Ливерпулю» бесплатно вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

В этом случае каталонцы не будут доплачивать мерсисайдцам 50 миллионов евро, которые они все еще должны за трансфер бразильца.

В 2018 году «Барселона» купила Коутиньо у «Ливерпуля» за 165 миллионов евро. В сезоне-2020/21 28-летний полузащитник провел 12 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал 2 результативные передачи.