«Барселона» предложила «Ливерпулю» бесплатно вернуть Коутиньо
16:03
«Барселона» предложила «Ливерпулю» бесплатно вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает AS.
В этом случае каталонцы не будут доплачивать мерсисайдцам 50 миллионов евро, которые они все еще должны за трансфер бразильца.
В 2018 году «Барселона» купила Коутиньо у «Ливерпуля» за 165 миллионов евро. В сезоне-2020/21 28-летний полузащитник провел 12 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал 2 результативные передачи.
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