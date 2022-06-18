Ван Бастен: «Те, кто говорят, что Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»

Экс-нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен уверен, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

«Криштиану — отличный игрок, но те, кто говорят, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе или говорят это недобросовестно. Месси уникален. Его невозможно имитировать и невозможно повторить. Такой игрок, как он, появляется каждые 50 или 100 лет. В детстве он попал в котел футбольного гения.

Пеле, Марадона и Кройфф для меня являются тремя лучшими игроками в истории. В детстве я хотел быть похожим на Кройфа. Он был моим другом. Я скучаю по нему. Пеле и Марадона тоже были невероятными», — приводит Corriere dello Sport слова ван Бастена.

Напомним, Месси семь раз выигрывал "Золотой мяч", а Роналду - пять.