Тшуамени отказался от зарплаты 12 миллионов евро в «ПСЖ»

«ПСЖ» безуспешно пытался переманить полузащитника Орельена Тшуамени. Однако француз решил перейти из «Монако» в «Реал».

По информации Marca, парижский клуб готов был платить игроку 12 миллионов евро за сезон, что намного превышает сумму, которую он будет получать в Мадриде. Тшуамени подписал 6-летний контракт с «Реалом».

Зарплата французского полузащитника в Испании будет составлять от шести до семи миллионов евро.