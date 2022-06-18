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Сегодня, 04:07

Тшуамени отказался от зарплаты 12 миллионов евро в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ПСЖ» безуспешно пытался переманить полузащитника Орельена Тшуамени. Однако француз решил перейти из «Монако» в «Реал».

По информации Marca, парижский клуб готов был платить игроку 12 миллионов евро за сезон, что намного превышает сумму, которую он будет получать в Мадриде. Тшуамени подписал 6-летний контракт с «Реалом».

Зарплата французского полузащитника в Испании будет составлять от шести до семи миллионов евро.

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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
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20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Винисиус Жуниор

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