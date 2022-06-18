Бензема в скором времени продлит контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с мадридским клубом, пишет журналист Николо Скира в социальных сетях.

По данным источника, француз заключит с командой соглашение сроком до 2024 года. Нынешний контракт игрока истекает летом 2023 года.

По итогам прошлого сезона, 34-летний форвард стал лучшим бомбардиром ла лиги и Лиги чемпионов. На данный момент француз является главным фаворитом на «Золотой мяч».