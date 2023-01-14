«Райо Вальекано» победил «Вальядолид»
«Райо Вальекано» победил на выезде «Вальядолид» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
Автором победного мяча во втором тайме стал полузащитник Изи Пьязон.
Причем он же в первом тайме упустил шанс отличиться, не реализовав пенальти.
«Райо» одержал первую победу в последних четырех матчах и набрал 26 очков, занимая 8-е место. «Вальядолид» потерпел четвертое поражение подряд: 16-е место и 17 очков.
Источник: https://358801
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