«Осасуна» потерпела третье кряду поражение
«Вальядолид» обыграл «Осасуну» в матче 13-го тура чемпионата Испании (3:2). Для команды из Памплоны это поражение стало третьим кряду.
«Вальядолид» поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Осасуна» занимает предпоследнюю строчку.
Чемпионат Испании
13-й тур
«Вальядолид» — «Осасуна» — 3:2 (1:2)
Голы: Вайссман, 7 (1:0). Будимир, 27 (1:1). Торрес, 43 (1:2). Орельяна, 56 — с пенальти (2:2). Вайссман, 76 (3:2).
«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Янко (Эрвиас, 65), Бруно Гонсалес, Фернандес, Алькарас (Санчес, 84), Меса (Перес, 74), Орельяна (Жоау Филипе, 74), Оскар Плано, Вайссман (Сан Эметерио, 84), Маркос Андре.
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль (Брашанац, 83), Эрнандес, Крус (Гальего, 83), Ойер (Иньиго Перес, 90), Торрес, Р.Гарсия (Барха, 90), Монкайола, Кальери, Будимир.
Предупреждения: Эрнандес, 12. Меса, 24. Алькарас, 45. Монкайола, 66. Видаль, 71. Будимир, 80. Кальери, 82. Вайссман, 84. Перес, 90+5.
Судья: Кордеро Вега.
11 декабря. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
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