Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Осасуна» потерпела третье кряду поражение

01:00
Теги:

«Вальядолид» обыграл «Осасуну» в матче 13-го тура чемпионата Испании (3:2). Для команды из Памплоны это поражение стало третьим кряду.

«Вальядолид» поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Осасуна» занимает предпоследнюю строчку.

Чемпионат Испании

13-й тур

«Вальядолид» — «Осасуна» — 3:2 (1:2)

Голы: Вайссман, 7 (1:0). Будимир, 27 (1:1). Торрес, 43 (1:2). Орельяна, 56 — с пенальти (2:2). Вайссман, 76 (3:2).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Янко (Эрвиас, 65), Бруно Гонсалес, Фернандес, Алькарас (Санчес, 84), Меса (Перес, 74), Орельяна (Жоау Филипе, 74), Оскар Плано, Вайссман (Сан Эметерио, 84), Маркос Андре.

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль (Брашанац, 83), Эрнандес, Крус (Гальего, 83), Ойер (Иньиго Перес, 90), Торрес, Р.Гарсия (Барха, 90), Монкайола, Кальери, Будимир.

Предупреждения: Эрнандес, 12. Меса, 24. Алькарас, 45. Монкайола, 66. Видаль, 71. Будимир, 80. Кальери, 82. Вайссман, 84. Перес, 90+5.

Судья: Кордеро Вега.

11 декабря. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

Вальядолид — Осасуна

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир