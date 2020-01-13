Вальверде стал самым ценным игроком Суперкубка Испании

«Реал» одержал победу над «Атлетико» (0:0, 4:1 — по пен.) в матче финала Суперкубка Испании. Полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде был признан самым ценным игроком (MVP) этой встречи.

21-летний уругваец получил красную карточку на 115-й минуте матча, срубив в подкате форварда «Атлетико» Альваро Морату.