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Вальверде назвал цель «Барселоны» на 2020 год

04:48
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в интервью пресс-службе клуба поделился планами на 2020 год. Каталонцы после первой половины сезона лидируют в чемпионате Испании, а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют против «Наполи».

— Нашей целью на 2020 год является победа в каждом матче, — сказал Вальверде. — Однако всегда любой команде будет необходимо немного удачи, но мы постараемся получить ее, чтобы изменить наш путь. Сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло.

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