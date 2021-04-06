«Валенсия» заявила, что защитник «Кадиса» Кала упустил возможность извиниться перед Диакаби

«Валенсия» выпустила заявление на своем официальном сайте в ответ на слова защитника «Кадиса» Хуана Калы про обвинения в расизме.

«Футбольный клуб «Валенсия» глубоко сожалеет о заявлениях игрока «Кадиса» Хуана Калы, в котором он отрицает, что нанес серьезное расистское оскорбление нашему футболисту Муктару Диакаби во время матча, сыгранного в минувшее воскресенье, - говорится в заявлении клуба. - Хуан Кала потерял хорошую возможность признать свою ошибку и извиниться. Вместо этого мы слышим его нападки на самого игрока и других представителей «Валенсии».

Клуб верит в своего футболиста и подтверждает, что окажет ему полную поддержку. После угроз Хуана Калы на его пресс-конференции, клуб, его президент Анил Мурти и его игрок Муктар Диакаби глубоко убеждены в необходимости борьбы на благо футбола до конца. «Валенсия» не перестанет бороться с расизмом в футболе и обществе».

Во вторник, 6 апреля, Кала на специально подготовленной пресс-конференции заявил, что отрицает все обвинения в расизме.

4 апреля матч 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» – «Валенсия» (1:1) был прерван в первом тайме из-за Диакаби, который обвинил Калу в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинула вся команда. Спустя 25 минут игроки «Валенсии» вернулись, и встреча была возобновлена, но сам Диакаби был заменен.