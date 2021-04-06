«Вильярреал» открыл международную академию в Краснодаре

«Вильярреал» на своем официальном сайте объявил об открытии международной академии в Краснодаре.

Как отмечается, было подписано соглашение о сотрудничестве. В академии будут тренироваться дети от 5 до 16 лет. В ней они будут познавать философию и идеи «Вильяррела».

«Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство, а также возможность развиваться как футболисты. Такого вы не найдете больше нигде в этом регионе», — отметил директор краснодарской академии «Вильярреала» Арсен Крхирхырян.

«Вильярреал» уже имеет несколько международных академий по всему миру: в США, Австралии, Канаде, Мексике, Швеции, Японии и Корее.