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«Вильярреал» открыл международную академию в Краснодаре

16:12
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«Вильярреал» на своем официальном сайте объявил об открытии международной академии в Краснодаре.

Как отмечается, было подписано соглашение о сотрудничестве. В академии будут тренироваться дети от 5 до 16 лет. В ней они будут познавать философию и идеи «Вильяррела».

«Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство, а также возможность развиваться как футболисты. Такого вы не найдете больше нигде в этом регионе», — отметил директор краснодарской академии «Вильярреала» Арсен Крхирхырян.

«Вильярреал» уже имеет несколько международных академий по всему миру: в США, Австралии, Канаде, Мексике, Швеции, Японии и Корее.

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