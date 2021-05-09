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«Валенсия» — «Вальядолид»: Черышев остался в запасе

15:57
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Стал известен стартовый состав «Валенсии» на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Российский полузащитник Денис Черышев выйдет остался на скамейке запасных.

«Валенсия»: Силлессен, Паулиста, Тьерри Коррейа, Гедеш, Солер, Гайя, Дьякаби, Гильямон, Васс, Ли Кан Ин, Макси Гомес.

Матч «Валенсия» — «Вальядолид» состоится сегодня, 9 мая. Начало — в 17.15 (мск).

Валенсия — Вальядолид

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