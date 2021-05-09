«Валенсия» — «Вальядолид»: Черышев остался в запасе
15:57
Стал известен стартовый состав «Валенсии» на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Российский полузащитник Денис Черышев выйдет остался на скамейке запасных.
«Валенсия»: Силлессен, Паулиста, Тьерри Коррейа, Гедеш, Солер, Гайя, Дьякаби, Гильямон, Васс, Ли Кан Ин, Макси Гомес.
Матч «Валенсия» — «Вальядолид» состоится сегодня, 9 мая. Начало — в 17.15 (мск).
? XI INICIAL para el #ValenciaValladolid????#JuntsAnemAMUNT#PeopleVCF pic.twitter.com/c9Pq1xBYAj— Valencia CF ??? (@valenciacf) May 9, 2021
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю