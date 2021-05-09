Рамос может пропустить остаток сезона из-за травмы

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи чемпионата Испании, сообщает As.

По информации СМИ, Рамос может не выйти на поле в последних матчах «Реала» в ла лиге, чтобы не усугубить травму. Повреждение может повлиять на его выступление на чемпионате Европы по футболу.

8 мая официальный сайт «Реала» сообщил, что 35-летний защитник получил травму левой ноги. У него был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы ноги.

В текущем сезоне Рамос провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола.