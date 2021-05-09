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Рамос может пропустить остаток сезона из-за травмы

11:42
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Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос может пропустить оставшиеся матчи чемпионата Испании, сообщает As.

По информации СМИ, Рамос может не выйти на поле в последних матчах «Реала» в ла лиге, чтобы не усугубить травму. Повреждение может повлиять на его выступление на чемпионате Европы по футболу.

8 мая официальный сайт «Реала» сообщил, что 35-летний защитник получил травму левой ноги. У него был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы ноги.

В текущем сезоне Рамос провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/05/08/primera/1620509589_216415.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=Nw%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjA%3D

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