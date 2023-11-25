«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой»

«Валенсия» и «Сельта» не забили голов в матче 14-го тура ла лиги — 0:0. Матч состоялся на стадионе «Месталья» в Валенсии.

«Валенсия» набрала 19 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» с 8 очками — на 18-й строчке.

«Летучие мыши» 2 декабря сыграют на выезде с «Жироной». «Сельта» примет «Кадис» 4-го числа.