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Гол Гринвуда принес «Хетафе» волевую победу нал «Альмерией»

Руслан Минаев
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«Хетафе» дома одержал волевую победу над «Альмерией» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На гол форварда гостей Ларги Рамазани — на 7-й минуте, хозяева ответили результативными ударами Мэйсона Гринвуда и Борхи Майораля — на 33-й и 45-й.

«Хетафе» набрал 19 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» еще не побеждала в этом сезоне — 11 поражений и 3 ничьих в 14 матчах. Команда замыкает таблицу ла лиги с 3 очками.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
25 нояб, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
2:1
Альмерия

ФК Альмерия
ФК Хетафе
0
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«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
10
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
12
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
13
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
14
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
15
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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24.11 23:00
Алавес – Гранада
 3 : 1
25.11 16:00
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 1
25.11 18:15
Валенсия – Сельта
 0 : 0
25.11 20:30
Хетафе – Альмерия
 2 : 1
25.11 23:00
Атлетико – Мальорка
 - : -
26.11 16:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
26.11 18:15
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
26.11 20:30
Кадис – Реал
 - : -
26.11 23:00
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Вильярреал

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 11 2 2
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Атлетик

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