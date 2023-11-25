Гол Гринвуда принес «Хетафе» волевую победу нал «Альмерией»

«Хетафе» дома одержал волевую победу над «Альмерией» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На гол форварда гостей Ларги Рамазани — на 7-й минуте, хозяева ответили результативными ударами Мэйсона Гринвуда и Борхи Майораля — на 33-й и 45-й.

«Хетафе» набрал 19 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» еще не побеждала в этом сезоне — 11 поражений и 3 ничьих в 14 матчах. Команда замыкает таблицу ла лиги с 3 очками.