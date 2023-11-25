«Барселона» вырвала ничью в матче с «Райо Вальекано»

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма благодаря голу Унаи Лопеса. Гости сравняли счет на 82-й минуте — автогол на счету Флориана Лежена.

«Барселона» набрала 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. У «Райо» — 19 очков и 8-е место.

«Барса» 3 декабря примет «Атлетико». «Райо» 2-го числа сыграет на выезде с «Атлетиком».