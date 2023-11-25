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Сегодня, 17:59

«Барселона» вырвала ничью в матче с «Райо Вальекано»

Руслан Минаев
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«Райо Вальекано» — «Барселона».
Фото Reuters

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма благодаря голу Унаи Лопеса. Гости сравняли счет на 82-й минуте — автогол на счету Флориана Лежена.

«Барселона» набрала 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. У «Райо» — 19 очков и 8-е место.

«Барса» 3 декабря примет «Атлетико». «Райо» 2-го числа сыграет на выезде с «Атлетиком».

Испания. Ла Лига. 14-й тур
25 нояб, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Барселона
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
2
2
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«Райо Вальекано» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
9
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
13
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
14
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
15
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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38 тур
24.11 23:00
Алавес – Гранада
 3 : 1
25.11 16:00
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 1
25.11 18:15
Валенсия – Сельта
 - : -
25.11 20:30
Хетафе – Альмерия
 - : -
25.11 23:00
Атлетико – Мальорка
 - : -
26.11 16:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
26.11 18:15
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
26.11 20:30
Кадис – Реал
 - : -
26.11 23:00
Бетис – Лас-Пальмас
 - : -
27.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
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Джуд Беллингем

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Реал

 10
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 11 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11 1 4
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