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«Валенсия» и «Райо Вальекано» сыграли вничью, Черышев вышел на замену на 82-й минуте

20:13
Денис Черышев. Фото Twitter
Денис Черышев. Фото Twitter
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«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев с пенальти отличился Карлос Солер. У гостей забил Изи Палазон. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте. Он заменил Даниэля Васса.

«Валенсия» набрала 19 очков и занимает девятое место. У «Райо» 24 очка и пятая позиция.

Испания. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:1
Райо Вальекано
Голы
Солер, 19 (1:0), Палазон, 64 (1:1)
Валенсия
Силлессен Гильямон (Коиндреди, 89 ) Диакаби Хосе Гайя Альдерете Васс (Муса, 82 ) Фулькье Солер Гонсалу Гедеш (Гомес, 63 ) Элдер Кошта (Черышев, 82 ) Дуро (Маркос Андре, 88 )
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Бальиу Савелич Гарсия Валентин (Родригес, 90+3) Комесанья Палазон (Бебе, 79) Лопес (Посо, 59) Гвардьола (Мартин, 79) Альваро Гарсия
Предупреждения
Солер 27, Диакаби 45, Альдерете 45, Хосе Гайя 55, Фулькье 62, Васс 68  -  Савелич 18, Комесанья 54, Палазон 55, Катена 73, Валентин 75
Судьи
Эрнандес-Эрнандес

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Online-prognoz.ru
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Анастасия Плетнева все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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