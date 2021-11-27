«Валенсия» и «Райо Вальекано» сыграли вничью, Черышев вышел на замену на 82-й минуте
«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
В составе хозяев с пенальти отличился Карлос Солер. У гостей забил Изи Палазон. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте. Он заменил Даниэля Васса.
«Валенсия» набрала 19 очков и занимает девятое место. У «Райо» 24 очка и пятая позиция.
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