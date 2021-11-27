Анчелотти хотел бы остаться в «Реале» до конца карьеры
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил о желании остаться в мадридском клубе до конца карьеры.
«Предложение «Реала» стало фантастическим сюрпризом, хотя я никогда не терял связи с клубом. Если бы это зависело от меня, остался бы до конца жизни здесь. Это лучшее место для футбола и жизни», — цитирует итальянца Marca.
62-летний Анчелотти возглавил «королевский клуб» летом 2021 года. Контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года.
Это уже второй приход специалиста в команду. Ранее он работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год.
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