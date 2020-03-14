«Валенсия» приостановила тренировки, игроки пройдут тест на коронавирус

«Валенсия» приняла решение приостановить тренировки, сообщают испанские СМИ. Причиной стала ситуация с коронавирусом.

Сообщается, что тренировки приостановлены на 15 дней по соображениям безопасности. Ранее профсоюз футболистов Испании рекомендовал всем клубам прервать тренировочный процесс. Каждый игрок «Валенсии» получил рекомендации диетологов и тренировочную программу на период карантина.

При этом клуб также решил, что все игроки пройдут тест на коронавирус. Ни у одного из футболистов нет симптомов болезни. Также все игроки получили рекомендации избежать поцелуев и рукопожатий при встречах и не раздавать автографы, не ходить в кинотеатры или торговые центры в ближайшее время.

Ранее из-за коронавируса был приостановлен чемпионат Испании. Напомним, за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.