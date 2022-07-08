Дембеле согласовал новый контракт с «Барселоной» до 2024 года. Зарплата француза сократится на 40%
Дембеле в ближайшее время подпишет с «Барселоной» контракт до 2024 года
Нападающий Усман Дембеле согласовал с «Барселоной» новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, 25-француз подпишет соглашение до 2024 года. По новому контракту его зарплата сократится на 40%.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что игрок выражал желание остаться в команде. Сообщалось, что футболистом интересовались «Челси» и «Баварии».
В прошедшем сезоне нападающий забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев.
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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