Дембеле согласовал новый контракт с «Барселоной» до 2024 года. Зарплата француза сократится на 40%

Дембеле в ближайшее время подпишет с «Барселоной» контракт до 2024 года

Нападающий Усман Дембеле согласовал с «Барселоной» новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 25-француз подпишет соглашение до 2024 года. По новому контракту его зарплата сократится на 40%.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что игрок выражал желание остаться в команде. Сообщалось, что футболистом интересовались «Челси» и «Баварии».

В прошедшем сезоне нападающий забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев.