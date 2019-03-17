"Валенсия" Черышева против "Хетафе": видеотрансляция матча в 20.30

В матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 17 марта, "Валенсия" принимает "Хетафе".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Валенсия" – "Хетафе" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

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Чемпионат Испании: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты игр