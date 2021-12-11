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«Валенсия» победила «Эльче», Черышев вышел на замену

22:24
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«Валенсия» переиграла «Эльче» в матче 17-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» одолели соперника со счетом 2:1.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле в конце второго тайма, выйдя на замену.

«Валенсия» набрала 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате.

Испания. Лига 1. 17-й тур
11 дек, 20:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:1
Эльче
Голы
Гонсалу Гедеш, 23 (1:0), Бойе, 75 (1:1), Пиччини, 86 (2:1)
Валенсия
Силлессен Лато (Пиччини, 20 ) Гильямон Диакаби Васс (Черышев, 82 ) Фулькье Солер Гонсалу Гедеш (Коиндреди, 85 ) Гомес Элдер Кошта (Маркос Андре, 82 ) Дуро (Муса, 90 )
Эльче
Бадиа Роко Диего Гонсалес Паласиос Барраган (Хосан, 73) Маскарель (Каррильо, 88) Марконе (Херард Гумбау, 61) Бойе Тете Моренте (Пере Милья, 46) Лукас Фидель (Бенедетто, 61)
Предупреждения
Гомес 34, Васс 48, Фулькье 90  -  Тете Моренте 42, Роко 90
Судьи
Латре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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