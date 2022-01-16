«Валенсия» без Черышева победила «Балеарес» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

«Валенсия» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании обыграла «Балеарес» со счетом 1:0. Встреча прошла в Пальме де Майорка.

Единственный гол в составе «летучих мышей» забил форвард Андре Маркос уже на первой минуте.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил игру из-за коронавируса.

В сезоне-2021/22 Черышев провел 13 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.