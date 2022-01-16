«Севилья» рассказала о состоянии полузащитника Хордана, которому попали палкой в голову

«Севилья» выступила с заявлением о состоянии полузащитника Хоаном Хорданом, в которого один из болельщиков попал пластиковой палкой во время матча Кубка Испании с «Бетисом».

27-летний испанец был доставлен в больницу после инцидента, где прошел обследование на предмет сотрясения мозга. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Испанский клуб осудил данный «акт насилия», подчеркнув, что виновник «не представляет болельщиков «Бетиса» или футбольные традиции Севильи».

Встреча между «Севильей» и «Бетисом», остановленная в первом тайме при счете 1:1, будет доиграна сегодня, 16 января.