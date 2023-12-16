«Севилья» с разгромным счетом проиграла «Хетафе»

«Севилья» дома крупно проиграла «Хетафе» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 0:3. Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Голами в игре отличились Борха Майораль (5-я минута, пенальти), Хайме Мата (37-я) и Мэйсон Гринвуд (80-я, пенальти).

«Севилья» не может выиграть в ла лиге на протяжении 10 матчей (6 ничьих и 4 поражения). Команда с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Хетафе» набрал 25 баллов и находится на восьмой строчке.