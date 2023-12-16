«Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за 17-летнего Этчеверри

Полузащитник «Ривер Плейт» Клаудио Этчеверри может перейти в «Барселону», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Барселона» заинтересована в том, чтобы подписать талантливого аргентинца, который давно мечтает играть в испанском клубе. В контракте Этчеверри с «Ривер Плейт» прописаны отступные в размере 25 миллионов евро. Сине-гранатовые готовы заплатить эту сумму, разделив ее на несколько траншей.

Действующий контракт футболиста с «Ривер Плейт» рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В ноябре 17-летний Эчеверри вместе со сборной Аргентины в возрасте до 17 занял 4-е место на юношеском чемпионате мира по футболу, проходившем в Индонезии.