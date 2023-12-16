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Сегодня, 21:27

«Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за 17-летнего Этчеверри

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Ривер Плейт» Клаудио Этчеверри может перейти в «Барселону», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Барселона» заинтересована в том, чтобы подписать талантливого аргентинца, который давно мечтает играть в испанском клубе. В контракте Этчеверри с «Ривер Плейт» прописаны отступные в размере 25 миллионов евро. Сине-гранатовые готовы заплатить эту сумму, разделив ее на несколько траншей.

Действующий контракт футболиста с «Ривер Плейт» рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В ноябре 17-летний Эчеверри вместе со сборной Аргентины в возрасте до 17 занял 4-е место на юношеском чемпионате мира по футболу, проходившем в Индонезии.

Источник: Sport24
ФК Барселона
ФК Ривер Плейт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
11
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
12
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
18
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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Осасуна – Р. Вальекано
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16.12 16:00
Сельта – Гранада
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Атлетик – Атлетико
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Севилья – Хетафе
 - : -
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Валенсия – Барселона
 - : -
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Альмерия – Мальорка
 - : -
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