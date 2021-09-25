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«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» в матче чемпионата Испании

19:18
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«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 7-го тура чемпионата Испании (1:1).

В составе «Атлетика» гол на 69-й минуте забил защитник Иньиго Мартинес. У «Валенсии» на 90-й минуте отметился Андре Маркос.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Валенсия» — «Атлетик» — 1:1 (0:0)

Голы: Иньиго Мартинес, 69 (0:1). Маркос Андре, 90+5 (1:1).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Вальехо, 84), Фулькье, Габриэл Паулиста, Лато (Васкес, 71), Гильямон, Альдерете, Муса (Хасон, 83), Гонсалу Гедеш, Гомес, Дуро (Маркос Андре, 72).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага (Де Маркос, 53), Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Уильямс, 56), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 80), Рауль Гарсия (Серрано, 80), Иньяки Уильямс, Беренгер.

Предупреждения: Гомес, 45. Гильямон, 47. Дани Гарсия, 49. Беренгер, 78. Хасон, 90+2. Вальехо, 90+8.

Удаление: Гомес, 82.

Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).

25 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Перерыв

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Рубин

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26%

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Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

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Челси 0
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Обе забьют - да

31%

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Ф1 (0)

23%

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X2

15%

1.50

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Екатерина Савостина все материалы автора

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