«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» в матче чемпионата Испании
«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 7-го тура чемпионата Испании (1:1).
В составе «Атлетика» гол на 69-й минуте забил защитник Иньиго Мартинес. У «Валенсии» на 90-й минуте отметился Андре Маркос.
Чемпионат Испании. Лига 1
7-й тур
«Валенсия» — «Атлетик» — 1:1 (0:0)
Голы: Иньиго Мартинес, 69 (0:1). Маркос Андре, 90+5 (1:1).
«Валенсия»: Силлессен, Васс (Вальехо, 84), Фулькье, Габриэл Паулиста, Лато (Васкес, 71), Гильямон, Альдерете, Муса (Хасон, 83), Гонсалу Гедеш, Гомес, Дуро (Маркос Андре, 72).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага (Де Маркос, 53), Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Уильямс, 56), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 80), Рауль Гарсия (Серрано, 80), Иньяки Уильямс, Беренгер.
Предупреждения: Гомес, 45. Гильямон, 47. Дани Гарсия, 49. Беренгер, 78. Хасон, 90+2. Вальехо, 90+8.
Удаление: Гомес, 82.
Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).
25 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».
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